Gli ultimi orientamenti della Cassazione sulla sospensione dei temini in materia di alimenti e obbligazioni alimentari di Giuseppe Finocchiaro









In tema di obbligazioni alimentari come regolate dall'articolo 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma dell'articolo 83, comma 3, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge...