GOP nel crowdfunding da record di Out Of

Lo studio legale Gianni & Origoni ha assistito Out Of, la PMI tecnologica che realizza lenti e soluzioni ottiche tecnologiche a cristalli liquidi, nella sua seconda campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd che ha raccolto un capitale pari a 7,6 milioni di euro, battendo – in soli 30 giorni - ogni record nella storia delle campagne di equity crowdfunding in Italia, arrivando quasi al tetto massimo di raccolta di 8 milioni previsto dal regolamento italiano.



La società è stata fondata nel 2017 dai fratelli Righi: Federico, un fisico laureato con lode, Roberto, industrial designer, e Laura, graphic designer. Out Of ha iniziato sviluppando maschere da sci ed è stata tra le prime ad esplorare sistemi intuitivi e veloci di cambio lente e l’unica ad avere lenti sia fotocromatiche che polarizzate su singola lente sulle maschere da sci.



L’attitudine all’innovazione ha portato poi a sviluppare IRID®, una tecnologia rivoluzionaria che permette alle lenti di diventare dinamiche, adattandosi istantaneamente alla luce circostante, rimanendo perfettamente uniformi e senza utilizzare batterie. IRID® opera solo sul canale B2B e promuove la tecnologia e le sue varie applicazioni in ogni campo sullo stesso modello di business di Gore-Tex o Intel.



I fondi raccolti accelereranno il percorso per portare la tecnologia del gruppo in settori ancora da conquistare.



Il team di GOP, sede di Bologna, ha assistito Out Of con un team composto dal partner Federico Dettori (a sinistra) e dall’associate Daniele Brizi (a destra). Gli aspetti notarili sono stati citati dal notaio Luigi Tinti.