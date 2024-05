GOP e Dentons nel finanziamento da 70 milioni di Italian Exhibition Group S.p.A

Matteo Gotti, AlessandroFosco Fagotto

Gli studi Gianni & Origoni e Dentons hanno assistito, rispettivamente, la società quotata Italian Exhibition Group S.p.A. e un pool composto da Crédit Agricole Italia S.p.A, che ha rivestito anche il ruolo di banca agente e ESG coordinator, Banco BPM, BPER Banca e Cassa Depositi e Prestiti in relazione al finanziamento ESG Linked per l’importo complessivo di 70 milioni di euro volto a supportare parte dei fabbisogni finanziari del gruppo relativi alle nuove iniziative per la crescita in Italia.

Il contratto è stato redatto sulla base dei “Sustainability-Linked Loan Principles” predisposti dalla Loan Market Association. L’operazione è legata a specifici obiettivi ESG e prevede un meccanismo premiante collegato al raggiungimento di determinati parametri di sostenibilità.

Il team di GOP è stato guidato dal partner Matteo Gotti, coadiuvato dagli associate Federica Oliviero e Luca Porcu.

Dentons ha agito con un team coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dal managing counsel Franco Gialloreti, coadiuvati dalla senior associate Rosalba Pizzicato e dai trainee Anna Zanoni e Giovanni Vianello.