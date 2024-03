GOP con Promos Development per un progetto di sviluppo commerciale a Valmontone

Cecchetti Filippo, Laurito Eleonora

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Promos Development S.r.l. nell’acquisizione di un terreno di circa 60.000 mq per lo sviluppo di un progetto commerciale nel comune di Valmontone.

L’operazione contribuirà a trasformare la zona in un’area commerciale integrata tra le più importanti del Centro/Sud Italia. L’intervento, che si svilupperà su oltre 15.000 mq, prevede l’inserimento di medie superfici con merceologie complementari tra loro (GDO, food, fashion e arredo).

GOP ha assistito Promos Development con un team guidato dal partner Filippo Cecchetti e composto dalla counsel Eleonora Laurito, dagli associate Gregorio Calabresi e Alessandra Tropiano, per gli aspetti civilistici, dalla partner Maria Grazia Lanero e dal counsel Emilio Ciccarino, per gli aspetti di diritto amministrativo, nonché dalla senior associate Francesca Maria Sciubba, per gli aspetti fiscali.