Green Horse con EOS Investment Management per un long-term PPA fotovoltaico in Centro Italia

Carlo Montella, Francesco Palmeri e Marcello Montresor









Green Horse Legal Advisory ha assistito EOS Investment Management, gestore di fondi specializzati in investimenti infrastrutturali e clean-energy con focus sostenibilità, nella negoziazione e firma di un PPA (Power Purchase Agreement) decennale con Edison, utility leader dell’energia impegnata in prima linea nella transizione energetica.



Il PPA prevede la vendita a Edison, con durata decennale, di tutta l’energia e le garanzie d’origine prodotte da uno degli impianti fotovoltaici utility scale più grossi del Centro Italia, che entrerà in esercizio nel secondo semestre 2024, risultando così uno dei più grandi fotovoltaici d’Italia associato ad un long-term PPA.



Il team di Green Horse che ha assistito EOS Investment Management nella selezione dell’offtaker più competitivo, prima, e nella negoziazione con Edison, poi, è stato composto da Carlo Montella, managing partner, Marcello Montresor, counsel, e Francesco Palmeri, senior associate, supportati da Michel Carli, junior associate. Il team di Green Horse ha affiancato un team interno di EOS Investment Management guidato da Giuseppe La Loggia, senior partner, e Riccardo Belli, investment manager.