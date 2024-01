Green Horse Legal Advisory deal counsel con Bluefield e Elements Green nella compravendita di un portafoglio di 10 impianti fotovoltaici in esercizio in Puglia

Celeste Mellone, Marcello Montresor

Bluefield, piattaforma di investimenti, gestione degli asset e servizi tecnici attiva nel settore delle infrastrutture fotovoltaiche, eoliche e batterie con oltre 1,7 miliardi di euro di assets in UK e Europa all'attivo, tramite il veicolo Bluefield Revive Italia I S.r.l. ha acquistato da Elements Green, titolare di una pipeline greenfield di oltre 7,5 GW, un portafoglio composto da 10 impianti fotovoltaici in esercizio situati in Puglia e aventi una potenza installata complessiva pari a circa 7,2 MW, detenuto per il tramite di una complessa struttura societaria cross-border che contempla una sub-holding tedesca beneficiaria di un finanziamento bancario su base project, estinto anticipatamente al closing.

Green Horse Legal Advisory ha assistito Bluefield e Elements Green in qualità di deal counsel, con un team guidato da Carlo Montella, managing partner, e da Marcello Montresor, counsel, che ha curato la predisposizione e negoziazione della documentazione contrattuale e i profili M&A insieme alla junior associate Noemi Mauro, oltrechè da Celeste Mellone, partner, che ha curato i profili di diritto amministrativo e le attività di due diligence legale insieme ai junior associate Giorgio Buttarelli e Chiara Amitrano, oltre a Maria Teresa Solaro, partner, Ugo Marchionne, associate, e Marco Balzano, junior associate, che hanno curato i profili di diritto italiano relativi all’estinzione del finanziamento bancario in essere e del relativo security package.

Green Horse Legal Advisory ha affiancato un team interno di Bluefield guidato da Alberto Paturzo e Manuel Ortiz Olave e composto altresì da Ferruccio Leandro Chiesi, Francesco Girardi e Nunzia Pignataro, e un team interno di Elements Green guidato da James Gates e composto altresì da Markus Heiss, Shahid Iqbal, Naomi Sander e Francesca Russo.

I profili di diritto tedesco dell’operazione sono stati gestiti dallo studio legale Heuking, con un team guidato dal partner Marc Scheunemann.