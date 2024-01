Green Horse Legal Advisory e Grimaldi per la cessione di un portafoglio sul mercato secondario del solare

Green Horse Legal Advisory ha agito in qualità di transaction advisor nel contesto della vendita da EOS Investment Management al gruppo danese Obton di 2 impianti fotovoltaici in Italia per una potenza complessiva di 12 MW. Gli impianti, in esercizio dal 2012, beneficiano del IV Conto Energia e sono ubicati in Calabria. L’operazione conclude l’esecuzione di un accordo quadro sottoscritto dalle parti nel 2020 e rafforza ulteriormente la posizione di Obton sul mercato italiano arrivando a gestire, ...

