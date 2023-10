Green Horse Legal Advisory e PwC TLS con European Energy A/S e Sosteneo Infrastructure Partners (Generali) per un progetto fotovoltaico “ready-to-buid” in Sicilia da 68 MW

Carlo Montella, Marcello Montresor, Tommaso Tomaiuolo e Stefano Cancarini









Green Horse Legal Advisory e PwC TLS hanno assistito, rispettivamente, European Energy A/S, multinazionale danese con focus su fotovoltaico e eolico, e Sosteneo Infrastructure Partners, società del mondo Generali focalizzata su investimenti in equity in progetti infrastrutturali greenfield legati alla transizione energetica, nell’acquisto da parte di Sosteneo Infrastructure Partners del 100% di Ramacca Energia, SPV proprietaria di un progetto fotovoltaico “ready-to-build” ubicato a Ramacca e Aidone (CT), Sicilia, di potenza pari a circa 68 MW, interamente detenuta da European Energy.



Il team di Green Horse Legal Advisory che ha assistito European Energy è stato guidato da Carlo Montella, managing partner, e Marcello Montresor, counsel, coadiuvati da Francesco Seassaro, special counsel, che hanno curato la predisposizione e negoziazione della complessa documentazione contrattuale e i profili M&A insieme alla junior associate Francesca Palma, e da Francesco Palmeri, senior associate, che ha coordinato le attività di vendor due diligence legale insieme ai junior associate Giorgio Buttarelli e Michele Carli.



Il team di PwC TLS che ha assistito Sosteneo Infrastructure Partners è stato guidato, per quanto concerne i profili M&A dell’operazione, dai partner Tommaso Tomaiuolo (responsabile del dipartimento Energy, Utility & Infrastructure) e Stefano Cancarini e composto altresì da Giacomo Giancaspro e Andrea Pototschnig, mentre i profili di diritto amministrativo dell’operazione sono stati curati dalla partner Francesca Isgrò e da Lorenzo Piscitelli. Sure - Sustainable Revolution ha invece agito quale financial advisor di Sosteneo Infrastructure Partners con un team composto dai founding partner Alberto Cei e Ivan Aloi, il vice president Riccardo De Nardi e l’analyst Roberto Rainone.