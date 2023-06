Greenwashing e imprese alimentari, focus sugli orientamenti della commissione europea in materia di green claims

L'evento avrà luogo il prossimo 6 luglio a partire dalle 17,30 in presenza presso il Centro Studi Borgogna a Milano, in via Borgogna n. 5 e in videoconferenza sulla piattaforma FAD









Nuovo appuntamento con il Centro Studi Borgogna che presenta il seminario dal titolo "GREENWASHING E IMPRESE ALIMENTARI: FOCUS SUGLI ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN MATERIA DI GREEN CLAIMS".



L'evento avrà luogo il prossimo 6 luglio a partire dalle 17,30 in presenza presso il Centro Studi Borgogna a Milano, in via Borgogna n. 5 e in videoconferenza sulla piattaforma FAD.



Durante l'evento si discuterà della volontà di indurre i propri potenziali clienti a credere che un marchio sia impegnato nella tutela dell'ambiente molto più di quanto non lo sia nella realtà, eventualmente eludendo appositi controlli. Nel corso del seminario si farà un focus sulle proposte della Commissione Europea sul contrasto delle false dichiarazioni ambientali fatte ai consumatori, ponendo fine alla proliferazione di etichette ambientali pubbliche e private.



Per partecipare al seminario, valido per la formazione professionale continua degli Avvocati, è necessario iscriversi compilando il form di registrazione .



A tutti gli iscritti sarà comunque inviato il link di accesso in modalità videoconferenza prima dell'inizio dei lavori. L'evento avrà una durata indicativa di due ore, per informazioni o per inviare quesiti scrivere a: segreteria@centrostudiborgogna.it



Media Partner Il Sole 24 ORE



CONSULTA IL PROGRAMMA