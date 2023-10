Grimaldi Alliance ha assistito il gruppo italiano Unifarco nella costituzione della sua filiale in Francia

Avv. Lisa Alice Julien









Grimaldi Alliance con l’Avv. Lisa Alice Julien, Partner e responsabile delle relazioni Francia-Italia, affiancata da Nicolò Chiossi, ha assistito il Gruppo UNIFARCO, leader in Italia nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione alle farmacie di prodotti cosmetici, nutraceutici, dermatologici, dispositivi medici e make-up.



In oltre 40 anni il Gruppo UNIFARCO ha sviluppato 19 brevetti, confeziona ogni giorno più di 60.000 prodotti e conta più di 6.000 farmacie clienti in 6 paesi europei, costruendo così la più vasta rete di farmacie indipendenti in Europa.



Con questa nuova tappa di insediamento in un mercato strategico come quello francese, il Gruppo UNIFARCO mira a perseguire il proprio piano di sviluppo a livello internazionale.