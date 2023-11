“Guida alla (Health) data Law Europea”









Si è ieri oggi l’evento “Guida alla (health) data law europea”, organizzato da Legance con la partecipazione di relatori di primario standing, protagonisti del dibattito in Italia e a livello internazionale, quali Federico Bonaiuto (General Counsel, Leonardo), Antonio Palermo (Group Data Protection Officer, Angelini Industries), Alessandro Franza (Group Data Protection Officer, Bracco Group), Giovanni Valbusa (Digital Innovation R&D Project Manager, Bracco Group), Alessio Calabrò (CEO, RAIT 88), Eleonora Faina (Direttore Generale, Anitec-Assinform), Elsa Catalano (Group Data Protection Officer, Engineering Ingegneria Informatica), Maria Teresa Zucchelli (General Counsel, Consulcesi Group).



L’iniziativa si inserisce all’interno di un ciclo di seminari dedicati alla riflessione sui trend normativi in materia di disciplina dei dati, organizzati dai team integrati di Data Law e Life Sciences & Healthcare di Legance, in particolare dal Partner Andrea Fedi, dal Senior Counsel Lorenzo Gentiloni Silveri e dal Counsel Lucio Scudiero. Il dibattito è stato moderato da Lorenzo Gentiloni Silveri e le considerazioni conclusive sono state curate dall’Avvocato Guido Scorza, Componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali.



“Il settore life sciences & healthcare rappresenta una delle frontiere più avanzate dei processi di digitalizzazione, come sperimentiamo quotidianamente nell’assistenza che offriamo ai nostri clienti” afferma Lorenzo Gentiloni Silveri, Senior Counsel del dipartimento Life Sciences & Healthcare di Legance “Si tratta di una tendenza che investe il mondo sanitario tanto privato quanto pubblico, e che promette l’accesso a migliori servizi di prevenzione e cura, personalizzati e rapidi, ma comporta anche una serie di rischi etico-legali connessi alla potenziale spersonalizzazione del rapporto tra professionisti sanitari e pazienti, che valutiamo con estrema attenzione”.



Guido Scorza, Componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali ha concluso: “L’autorità continuerà a sforzarsi di fornire agli operatori e, in particolare a quelli impegnati nella ricerca medica e scientifica, i necessari chiarimenti sulla disciplina vigente in modo da consentire loro di perseguire i propri obiettivi, restando al passo con le sfide del futuro in maniera compatibile con la protezione dei dati personali. Nel corso della prima parte del seminario è stato affrontato il ruolo e l’applicazione dell’IA nel settore sanitario e la sua regolamentazione, inclusa la disciplina del rischio cyber ad essa connesso, mentre nella seconda parte è stata affrontata la tematica delle condizioni di trasferibilità e circolazione dei dati.”



Per Lucio Scudiero, Counsel di Legance, “Quest’anno abbiamo dedicato questo seminario sulle leggi dei dati al settore farmaceutico e sanitario perché è lì che il valore di input produttivo dei dati rivela tutta la sua strategicità. Che si tratti di ricerca clinica o telemedicina, di organizzazione del servizio sanitario pubblico o di app per il fitness, servono i dati e un sistema di prevenzione del rischio, che in questi casi non è solo legale ma anche biologico, perché da un dataset male assortito o male analizzato possono derivare danni alle persone. Ma vale anche il contrario, perché se i dati non circolano molte delle utilità promesse dalla digitalizzazione vengono disattese, e il nostro ordinamento giuridico è spesso contraddittorio rispetto agli obiettivi che vuole perseguire, creando gravi incertezze agli operatori del settore”.