Herbert Smith Freehills e Linklaters per il finanziamento da €600 milioni a Perfetti Van Melle per l’acquisizione da Mondelēz di brand chewing gum

Simone Egidi, Alessandra Ortelli









Herbert Smith Freehills (HSF) ha assistito BNP Paribas, in qualità di coordinatore globale, e un gruppo internazionale di altre 10 banche negli accordi per il finanziamento term loan e revolving, per un valore di 600 milioni di euro, nell’ambito dell’acquisizione da parte di Perfetti Van Melle - uno dei principali gruppi al mondo che produce e commercializza caramelle e chewing gum - delle attività di Mondelēz International nel settore della produzione e vendita di chewing gum negli Stati Uniti, Canada ed Europa.



L’operazione è uno dei più importanti acquisition financing di quest’anno in Europa nel settore food.



Il team internazionale di Herbert Smith Freehills dedicato al finanziamento ha incluso, tra gli altri, il partner Simone Egidi della sede di Milano, il partner Will Nevin, la partner Gabrielle Wong (avvocato statunitense) e la senior associate Pritika Advani della sede di Londra, il partner Alex Aitken della sede di Hong Kong e il partner Armando García-Mendoza della sede di Madrid.



Il team cross-practice e multi-giurisdizionale di Linklaters ha assistito Perfetti Van Melle con un team coordinato dall’ufficio di Milano e ha coinvolto gli uffici di Londra e New York.



I team sono stati guidati dai partner corporate Roberto Casati e Michael Fanner, affiancati da partner e colleghi in varie giurisdizioni. In particolare, per gli aspetti banking, ivi incluso il finanziamento, hanno agito il socio Andrea Arosio affiancato dalla counsel Alessandra Ortelli insieme agli associate Filippo Azzano e Guido Parisi.