Herbert Smith Freehills e Pedersoli nell’investimento di CSE in Links - Management and Technology

Augusto Santoro, Bernadetta Troisi, Marcello Magro









Herbert Smith Freehills ha assistito CSE, società leader nella fornitura di soluzioni “end to end” per il mondo bancario e finanziario, nell’acquisizione di una quota di minoranza, pari al 30% del capitale sociale, in parte in acquisto e in parte attraverso la sottoscrizione di apposito aumento di capitale, in Links - Management and Technology - S.p.A., società a capo di un gruppo di imprese specializzate in consulenza strategica, sviluppo software e servizi IT per la Digital Transformation di banche, pubblica amministrazione e grandi industrie.



L’investimento dà il via a una partnership strategica tra le due società volta a realizzare un progetto industriale italiano di lungo periodo con l’obiettivo di rispondere alle nuove sfide del mercato, coniugando la propensione all’innovazione digitale di Links con l’esperienza pluriennale che CSE ha nel settore bancario e finanziario.



Il team di Herbert Smith Freehills che ha assistito CSE è stato composto dal partner, Augusto Santoro, dall’of counsel Bernadetta Troisi e dalla senior associate Michela Merella, per gli aspetti corporate ed M&A, e dalla partner Francesca Morra per i profili Golden Power. CSE è stata altresì assistita da Ria Grant Thornton per gli aspetti legati alla due diligence finanziaria, tax e legal.



Links e i soci fondatori sono stati assistiti da Pedersoli Studio Legale con un team composto dall’equity partner Marcello Magro, dal junior partner Fabrizio Grasso, dall’associate Bianca Maria Scarabelli e dalla trainee Giulia Rossi.