Herbert Smith Freehills: entra Andrea Appella per il TMT

Andrea Appella









Herbert Smith Freehills (HSF) potenzia la propria piattaforma TMT e competition/regulatory con l’ingresso di Andrea Appella.



Abilitato come Avvocato e Solicitor, Appella – con alle spalle una precedente esperienza nell’ufficio inglese della Firm conclusasi nel 1997 – ha scelto HSF per tornare alla libera professione come Consultant dopo 25 anni trascorsi in-house nelle industrie creative (audiovisiva/media/tech) a livello internazionale, specializzandosi nel diritto della concorrenza, della proprietà intellettuale e regolamentare.

Nel corso della sua esperienza in gruppi internazionali, Appella ha svolto incarichi di grande rilievo, prestando assistenza e consulenza su numerosi casi di concorrenza e regolamentari e sviluppi legislativi che hanno definito l’industria audiovisiva e creativa negli ultimi decenni, da ultimo come Head of Global Competition presso Netflix.

Precedentemente, è stato Senior Vice President and Deputy General Counsel presso News Corporation/21st Century Fox, Vice President e Associate General Counsel presso Warner Bros/Time Warner e Director presso MTV Europe. Ha lavorato su fusioni e acquisizioni (da ultimo Fox/Disney), procedimenti di diritto della concorrenza, indagini di mercato e regolamentari, politiche e normative del diritto d’autore e del Mercato Unico Digitale, regolamentazione degli operatori audiovisivi e delle piattaforme digitali, intelligenza artificiale.

Ha ricoperto l’incarico istituzionale di Direttore degli Affari Internazionali dell’Autorità della Concorrenza Inglese, dove è stato responsabile delle relazioni con la Commissione Europea, OCSE e International Competition Network. È stato Co-Chair dell’Antitrust Committee dell’International Bar Association ed attualmente è non-governmental advisor dell’International Competition Network. Ha recentemente collaborato con il Ministero Italiano della Cultura.

Attualmente è Visiting Professor al King’s College di Londra, dove insegna “Competition and Intellectual Property in the Media Industry: Law and Practice” nel programma Master in Law (LLM), è membro dell’ICPC (ICPC – Innovation, Competition and Regulation Policy Centre) dell’Università Europea di Roma e del Comitato Direttivo del corso Next Generation Lawyers in collaborazione con LuceLabCinecittà e la societa’ di alta formazione BeRight.

E’ stato incluso nelle classifiche di Global Competition Review “Top In-House Antitrust Lawyers In The World “(Corporate Counsel 2019) e tra le “Stars of the In-House Competition Bar” (2005).



L’ingresso di Andrea è un ulteriore tassello nel percorso di crescita che Herbert Smith Freehills ha intrapreso in Italia sin dall’apertura della sede di Milano, poco più di cinque anni fa. Nel corso degli ultimi dodici mesi lo Studio ha infatti messo a segno alcuni lateral importanti, con l’inaugurazione della practice trademark & design europea guidata da Annamaria Algieri, l’ingresso del Partner Augusto Santoro con la Of Counsel Bernadetta Troisi e il loro team di Corporate, Private Equity ed ECM, e la promozione interna a Partner di Simone Egidi, responsabile del team di Banking and Finance.



Laura Orlando, Italy Managing Partner e global co-head dell’IP practice di Herbert Smith Freehills, ha accolto l’arrivo di Andrea Appella dichiarando: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto ad Andrea nel nostro Studio. La nostra espansione è sempre stata guidata da una chiara visione settoriale, che ci ha caratterizzati dalla fondazione dello studio italiano. L’expertise di Andrea arricchisce la nostra piattaforma TMT, permettendoci di fornire una gamma di servizi ancora più vasta ai nostri clienti. Inoltre, Andrea collaborerà con il team competition & antitrust europeo oltre a quello italiano, consolidando ulteriormente la sinergia tra gli uffici del network.”



L’avvocato Appella ha aggiunto: “È un onore tornare a far parte di Herbert Smith Freehills dove ho iniziato la mia carriera a Londra. Si tratta di uno studio dinamico e internazionale, che in Italia ha registrato una crescita significativa in breve tempo. Le mie aree di specializzazione si integrano armonicamente con la filosofia e la piattaforma dello Studio, che ha sempre prestato particolare attenzione al settore TMT. Sono entusiasta di mettere a disposizione dello Studio la mia esperienza e know-how e di iniziare a collaborare a stretto contatto con i miei colleghi e i clienti per affrontare insieme le sfide legali che un settore dinamico come il TMT presenta, con le sue costanti innovazioni.”