Herbert Smith Freehills nell’OPA su azioni proprie di Growens

Augusto Santoro, Bernadetta Troisi, Guglielmo Ferrari

Herbert Smith Freehills (HSF), con il team di Equity Capital Markets composto dal partner Augusto Santoro, dall’of counsel Bernadetta Troisi e dal senior associate Guglielmo Ferrari, ha assistito Growens S.p.A., società ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan e operante nel settore delle cloud marketing technologies, nell’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale su azioni proprie conclusasi con successo.



L’offerta pubblica ha avuto ad oggetto il 17% circa delle azioni in circolazione ed è stata promossa per un corrispettivo di Euro 6,80 ad azione pari ad un totale complessivo di circa Euro 18 milioni. Il numero di azioni portate in adesione all’offerta è risultato pari a circa il doppio rispetto alle massime n. 2.647.058 azioni oggetto della stessa, dando luogo a procedura di riparto.



In considerazione dell’ammontare totale OPA, l’operazione ha comportato l’approvazione di un documento di offerta Consob. Si tratta, allo stato, della prima offerta pubblica su azioni proprie di tal genere su Euronext Growth Milan.



HSF ha assistito l’emittente sia dal punto di vista regolamentare che ai fini dell’ottenimento della garanzia di esatto adempimento da parte del sistema bancario.