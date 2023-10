Hogan Lovells annuncia l’ingresso di più di 30 partner provenienti da Stroock & Lavan









Hogan Lovells annuncia che più di 30 partner provenienti da Stroock & Stroock & Lavan entreranno a far parte dello studio.



Tra questi, alcuni degli avvocati più rinomati del paese nel settore immobiliare commerciale, nonché avvocati di primo livello di New York che si occupano di controversie e transazioni. Il gruppo comprende avvocati degli uffici di Stroock a New York, Washington, D.C., Miami e Los Angeles.

L’ingresso dei professionisti è atteso per metà novembre