Pietro De Mattia, Ferigo Foscari, Alessandro Picchi, Michael Immordino

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells Cadwalader ha assistito Gens Aurea (“Società”), leader in Europa nella compravendita di oro e preziosi, e il suo azionista di controllo Mattina Holding S.A. nell’ambito dell’offerta pubblica iniziale (IPO), finalizzata all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L’offerta ha avuto ad oggetto circa il 10% del capitale sociale della Società a un prezzo di Euro 10 per Azione. Con una capitalizzazione superiore a 1 miliardo di euro, il debutto di Gens Aurea rappresenta la prima quotazione del 2026 in Italia sul mercato dei capitali regolamentato, dopo anni senza IPO sul listino principale.

Hogan Lovells Cadwalader ha assistito Gens Aurea e Mattina Holding S.A. con un team cross-border e multidisciplinare guidato da Piero de Mattia e Ferigo Foscari, che ha incluso Lorenza Fici, Maria Lucia Passador, Paola Rossi e Carlotta Occhipinti. Iacopo Canino, insieme a Giulia Geraci e Giovanni D’Apollo hanno seguito i profili finance; Alex Parkhouse e Richard Aftanas, insieme ad Ann Du, hanno seguito i profili di diritto US; Daniel Simons, coadiuvato da Scott Prior, ha seguito i profili di diritto inglese; mentre Alexander Koch e Gerard Neiens, insieme a Jean-Philippe Monmousseau e Elena Apopei, hanno fornito assistenza in merito alle questioni di diritto lussemburghese. Il Prof. Luca Perfetti e Filippo Alberto Alario hanno seguito gli aspetti pubblicistici.

Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito il consorzio di collocamento, composto da BNP PARIBAS e Jefferies, che hanno agito in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, da UniCredit Bank GmbH, Milan Branch, in qualità di Co-Global Coordinator e Joint Bookrunner, da Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, in qualità di Joint Bookrunner e da Alantra Capital Markets Sociedad de Valores S.A.U., in qualità di Lead Manager. BNP PARIBAS ha inoltre agito in qualità di Listing Agent. Il team di White & Case è stato guidato dai partner Michael Immordino e Alessandro Picchi, con un team che ha incluso gli associate Pietro Bancalari, Carlotta Mastria e Anna Sabatti. Il partner Inigo Esteve e l’associate Tarang Nagar hanno curato i profili di diritto inglese dell’operazione, mentre il partner Alessandro Zappasodi insieme all’associate Andrea Lamonica hanno curato gli aspetti regolamentari.

Per Gens Aurea ha agito il team legale interno guidato da Fabio Caviglia, Group General Counsel.