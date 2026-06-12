Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito CDP Equity S.p.A. (“CDP Equity”), parte del gruppo CDP, nel potenziale incremento della propria partecipazione in Nexi S.p.A. (“Nexi”).
L’operazione prevede che CDP Equity possa incrementare la propria quota in Nexi entro il limite massimo del 29,9%. Nel quadro di tale strategia, che potrà includere acquisti sia sul mercato che fuori mercato, CDP Equity ha deliberato la sottoscrizione di contratti derivati fino all’8% del capitale sociale ...