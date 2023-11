Hogan Lovells e Russo De Rosa nell’acquisizione di CPS Analitica da parte di Calibre Scientific

Hogan Lovells e Russo De Rosa Associati nell’acquisizione da parte di Calibre Scientific International Holdings Inc., società appartenente al gruppo di investimento internazionale Stone Calibre, specializzato nel settore healthcare, di CPS Analitica S.r.l., società italiana distributrice di prodotti cromatografici nel settore life sciences e della diagnostica.



Hogan Lovells ha prestato la propria assistenza a Calibre Scientific con un team multidisciplinare guidato dal partner Luca Picone e composto dall’associate Marina Massaro per gli aspetti corporate/M&A, dal partner Vittorio Moresco, dal senior associate Fabrizio Grillo e dalla trainee Giulia Maccioni per gli aspetti di diritto del lavoro. Il partner Luigi Mansani, la counsel Maria Luce Piattelli e l’associate Annalisa Aurilio hanno seguito le tematiche di proprietà intellettuale.



Russo De Rosa Associati ha curato tutti gli aspetti legali, contrattuali, fiscali e valutativi per i venditori, con un team multidisciplinare guidato dal socio Alberto Russo e dagli associati Alessandro Manico e Luigi Cecere e composto da Federica Giupponi, Giulia Fontanetto, Pietro Soldiviero, Manuel Loreti e Matteo Costantino Scirocco.