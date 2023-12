Hogan Lovells ha assistito Rigsave nella quotazione presso la Borsa di Francoforte

Martino Filippi

Hogan Lovells ha assistito Rigsave S.p.A., società italiana attiva nel campo dei servizi finanziari e della gestione patrimoniale, nel processo di quotazione all’Open Market (segmento Scale) della Borsa di Francoforte.

Rigsave è stata quotata tramite direct listing, ovvero senza raccolta di capitali e si tratta del primo emittente italiano quotato nel segmento Scale.

Il primo giorno di negoziazione delle azioni è stato il 18 dicembre 2023. mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ha agito come Capital Markets Partner della società.

Hogan Lovells ha assistito Rigsave con un team internazionale e multidisciplinare coordinato, per gli aspetti italiani, dal partner Luca Picone, e composto dal senior associate Martino Filippi, dai trainee Piermaurizio Francesconi e Lorenzo Bertola per gli aspetti societari. L’head of tax – Italy Serena Pietrosanti e la senior associate Maria Cristina Conte hanno seguito gli aspetti fiscali, mentre il senior associate Fabrizio Grillo gli aspetti di diritto del lavoro.

Gli aspetti di equity capital market e di diritto tedesco sono stati seguiti da un team coordinato dal partner Michael Schlitt, assieme all’of counsel Susanne Ries, alla senior business lawyer Eva-Christina Sommer, al counsel Mark Devlin, al senior associate Christian Schröder, alla senior business lawyer Simona Gradišek. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Heiko Gemmel e dalla counsel Anne-Svenja de Kiff.