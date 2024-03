I finanziamenti enunciati in atti giudiziari non scontano l’imposta di registro

I finanziamenti non possono scontare l’imposta di registro per il solo fatto di essere enunciati in atti giudiziari. A tal proposito la Cassazione (sentenza n. 6893/24) richiama il principio di diritto secondo cui «Il fatto che l’art. 15, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, non estenda l’assoggettamento delle operazioni di credito ad un’unica imposta sostitutiva anche per gli atti giudiziari ad esse relativi (i quali perciò sono soggetti ad imposizione secondo il regime ordinario...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi