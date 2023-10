I magazzini non scontano la tassa per le superfici strumentali rispetto all’esercizio dell’attività produttiva di Giuseppe Durante*

L’onere della prova sulla sussistenza dei presupposti che legittimano l’esenzione parziale o totale del tributo spetta al contribuente

E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione - Sezione V in occasione dell’Ordinanza n°23137 del 31 luglio 2023 in materia di tassa rifiuti.

Si tratta di una pronuncia interessante che coinvolge centinaia di potenziali contribuenti esercenti attività d’impresa che occupano aree coperte e scoperte destinate alla produzione di beni e servizi.



In particolare, l’Ordinanza depositata dalla Suprema Corte richiama nello specifico la tassazione delle superfici riconducibili a magazzini destinati alla ...