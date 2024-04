I vizi del bene venduto emergono anche con la verifica sulle rimanenze di magazzino

In caso di vizi sulle merce venduta è sufficiente condurre la verifica anche su una sola parte del venduto, e in questo modo il venditore è comunque “inchiodato”. A chiarirlo la Cassazione con l’ordinanza n. 8775/24. Venendo al caso di specie una società aveva venduto un notevole quantitativo di scarpe da lavoro che, una volta collaudate dai lavoratori avevano dimostrato vizi. E allora la parte venditrice chiamata in causa ha obiettato in sede di legittimità che erroneamente sarebbe stata ritenuta...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi