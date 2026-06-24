iDEA Group Real Estate celebra l’inaugurazione dei nuovi uffici di Roma, un passaggio che rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita e strutturazione del Gruppo. La scelta di rafforzare la presenza nella Capitale risponde a una visione strategica di lungo periodo, volta a consolidare il ruolo di iDEA Group come interlocutore di riferimento nello sviluppo immobiliare e industriale su scala nazionale.
Una crescita che trova oggi conferma anche nell’importante pipeline di sviluppo attualmente...