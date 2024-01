Il Cdm vara il Ddl beneficenza, trasparenza sulla percentuale del prezzo versata

Maggiore trasparenza per chi fa beneficenza attraverso la vendita di prodotti commerciali. Dovrà infatti indicare chiaramente la somma o la percentuale del prezzo che verrà destinata agli aiuti a pena di pesanti sanzioni. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha infatti approvato un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti.

Il provvedimento segue il cd “pandoro-gate” che ha coinvolto l’influencer Chiara Ferragni, multata dall’Antitrust per oltre un milione di euro e ora sotto la lente della magistratura che indaga per il reato di truffa aggravata. E non si è fatta attendere la reazione distensiva dell’influencer cremonese: “Sono lieta - ha detto - che il governo abbia voluto velocemente riempire un vuoto legislativo. Quanto mi è accaduto mi ha fatto comprendere come sia fondamentale disciplinare con regole chiare le attività di beneficenza abbinate alle iniziative commerciali”.

Le norme, spiega una nota del Governo, sono finalizzate ad assicurare un’informazione chiara e non ingannevole sulla commercializzazione di prodotti i cui proventi sono destinati a iniziative solidaristiche. Si prevede, per i produttori dei beni e per i professionisti che li commercializzano e li promuovono, l’obbligo di esplicitare il soggetto destinatario dei proventi, le finalità a cui questi sono destinati e la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinati all’attività benefica, per ogni unità di prodotto.

I produttori dei beni potranno assicurare l’adempimento attraverso l’indicazione delle informazioni sulle singole confezioni, anche attraverso dei semplici adesivi.

Produttori e professionisti inoltre dovranno comunicare al Garante per la concorrenza l’operazione promozionale e il termine entro il quale sarà effettuato il versamento dell’importo destinato al soggetto beneficiario.

In caso di violazione degli obblighi, l’Autorità può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 5.000 a 50.000 euro e disporre la pubblicazione del provvedimento da parte del produttore o del professionista sul proprio sito, su uno o più quotidiani nonché con ogni altro mezzo ritenuto opportuno, come i social media. Si prevede, infine, che il 50 per cento degli importi delle sanzioni sia destinato a finalità solidaristiche.

Non rientrano invece nel campo di applicazione della legge le attività di promozione, vendita o fornitura di prodotti ai consumatori da parte degli enti non commerciali, restando ferme le norme del codice del Terzo Settore riguardanti la raccolta di fondi per autofinanziamento e quelle relative degli enti appartenenti alle confessioni religiose che hanno stipulato accordi o intese con lo Stato con riguardo alla libera effettuazione di collette.

Francesco Anglani, partner di BonelliErede, ricorda che “anche la Commissione europea ha inserito l’influencer marketing tra le proprie priorità di indagine, avendo pubblicato delle specifiche linee guida in materia e avendo altresì annunciato l’intenzione di esaminare nei prossimi mesi i post degli influencer per individuare le sponsorizzazioni che possano fuorviare i consumatori”. “La crescente attenzione al fenomeno e i rischi sanzionatori e reputazionali connessi all’adozione di campagne di influencer marketing poco trasparenti – ha aggiunto Anglani - impongono ora alle aziende di implementare delle regole interne, per la cui definizione si potrà certamente prendere spunto sia dai più recenti casi, sia dalle Linee Guida della Commissione”.