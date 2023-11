Il Cnf aumenta il contributo a carico degli avvocati di Marina Crisafi

32 euro per tutti e 65 euro per i cassazionisti. A tanto ammonta dal 2024 il contributo a carico degli avvocati iscritti in albi ed elenchi per le spese del funzionamento del Consiglio nazionale forense. Si tratta del contributo annuale dovuto, ex articolo 35 comma 2, della legge n. 247/2023, al Cnf per coprire le spese della sua gestione e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio.



Ammontare contributo Cnf

Ogni anno, entro il 30 ottobre, il Consiglio deve determinare l’ammontare ...