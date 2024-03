Geo-C.A.M. - Consulenti tecnici Arbitri e Mediatori e Associazione Atipyca presentano il convegno dal titolo “IL CONSULENTE TECNICO FORENSE. Primo Convegno Nazionale sul Consulente Tecnico nelle controversie”.

Lo sviluppo degli ADR (Alternative Dispute Resolution) – i metodi alternativi di risoluzione delle controversie – ha portato ad un affinamento delle competenze che il consulente tecnico deve portare come bagaglio personale ogni volta che è chiamato ad intervenire nella veste di Consulente del Giudice, Arbitro, Mediatore o come Consulente di Parte. Anche alla luce delle modifiche introdotte con la riforma della Giustizia (legge 149/2022 detta Riforma Cartabia ) e con la riforma sul ruolo del CTU (decreto 109/2023), è oggi di fondamentale importanza delineare con chiarezza i tratti dell’esperto di risoluzione delle controversie, coinvolgendo i soggetti a cui tali provvedimenti si rivolgono. Durante il convegno, in cui si alterneranno laboratori interattivi e tavoli di lavoro, si discuterà di tutto ciò come dei tre temi della risoluzione delle controversie: causa, mediazione ed arbitrato.

L’evento avrà luogo a Camogli (GE), dal 26 al 28 marzo dalle presso l’Hotel Cenobio dei Dogi, in Via Nicolò Cuneo n. 34 . Il convegno è accreditato dall’Ordine degli Avvocati, dall’Ordine degli Ingegneri, dall’Ordine degli Architetti, dall’Ordine dei Periti Industriali, dal Collegio dei Geometri ed è in corso di accreditamento presso Ordine dei Commercialisti e Revisori Contabili e dal Collegio degli Agrotecnici.

SCOPRI DI PIÙ

Per informazioni: info@atipyca.it – 0185 1771275

Media Partner Il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA