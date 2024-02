Il Csm: elenco dei curatori vietato all’Ordine

L’elenco dei curatori non deve essere trasmesso al Consiglio dell’ordine professionale. Per la trasparenza e pubblicità degli incarichi è sufficiente che il percorso di formazione dell’elenco sia fondato su chiari criteri di selezione dei professionisti e garantisca un adeguato regime di pubblicità. È questa l'indicazione resa dal Csm in risposta a un quesito posto da un ufficio giudiziario.

Il plenum del Csm sottolinea che l’elenco è uno strumento di lavoro facoltativo, che contiene informazioni ...