Il Csm: rischio per il Pnrr con la nuova prescrizione

La riforma della prescrizione, in assenza di una disciplina transitoria, rischia di compromettere il raggiungimento degli obiettivo concordati in sede di Pnrr. Lo avevano sottolineato settimane fa i presidenti delle Corti d’appello , tacciati dalla maggioranza di inammissibile ingerenza nell’attività parlamentare, ma ora è il Consiglio superiore della magistratura ad accendere un faro sull’emergenza in cui potranno trovarsi gli uffici giudiziari una volta entrata in vigore la riforma.

In una proposta...