Il Ddl Nordio diviso tra luci e ombre,dal tema della garanzia all’applicabilità

È in corso di approvazione il Ddl “Nordio” in tema di «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice di ordinamento militare» (si veda atto Camera 1718, nel testo assegnato in prima lettura alla Commissione giustizia e trasmesso dal Senato il 16 febbraio 2024 - atto Senato 808). Si attende, dunque, il secondo passaggio parlamentare, in questo caso dalla Camera dei deputati al progetto voluto dal Guardasigilli.

Ebbene, il provvedimento del Governo...