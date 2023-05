Il deposito delle principali sentenze del giorno

ACCERTAMENTO - Cassazione n. 10779

Anche le imprese agrituristiche in contabilità forfetaria hanno l'obbligo di contabilizzare in modo trasparente i contributi che ricevono.



AGEVOLAZIONI FISCALI - Cassazione n. 10781

Diversa deducibilità Iva delle spese di rappresentanza rispetto a quelle di pubblicità.



MINORI - Cassazione n. 10788

In tema di affidamento il minore deve essere ascoltato.



DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Cassazione n. 10737

In tema di dichiarazione dei redditi, in caso di...