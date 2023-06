Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE







CIVILE



CIRCOLAZIONE STRADALE - Cassazione n. 17541

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.



SEPARAZIONE E DIVORZIO - Cassazione n. 17544

Nella separazione personale l'assegno in favore del coniuge economicamente più debole deve essere tale da mantenere il tenore di vita goduto in costanza del matrimonio



TASSA SUI RIFIUTI - Cassazione n. 17564

In tema...