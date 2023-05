Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



COMODATO - Cassazione n. 10895

In caso di morte del compagno, l'appartamento non va agli eredi se il contratto di comodato non è precario ma finalizzato ai bisogni abitativi della comodataria e dunque di durata corrispondente a tali bisogni.



OPPOSIZIONE ESECUTIVA - Cassazione n. 10896

In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, qualora la parte deduca di non aver ricevuto notifica della cartella e dell'intimazione, e deduca inoltre che l'Agente...