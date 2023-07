Il deposito delle principali sentenze del giorno









CIVILE

PROFESSIONISTI - Cassazione n. 19237

In caso di accordo specifico tra le parti il giudice non può utilizzare altro metodo per liquidare l’opera intellettuale.

RESPONSABILITÀ SANITARIA - Cassazione n. 19259

Nel caso in cui l'infezione Hcv è dimostrata che non dipende da sangue infetto il paziente non può dedurre che il contagio è...