Il deposito delle principali sentenze del giorno

SPESE DI GIUDIZIO - Cassazione n. 17240

Spese di giudizio compensate anche in considerazione della particolare drammaticità del caso umano . Nello specifico la causa riguardava la colpa medica (esclusa) per le lesioni permanenti con danni celebrali al neonato al momento del parto.



RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO - Cassazione n. 17138

Il comune non è responsabile in solido per la discriminazione indiretta del disabile solo perché ha concesso la sanatoria all'edificio non in regola con le...