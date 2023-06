Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



PREVIDENZA - Cassazione m. 17266

Contribuzione piena nei confronti del giornalista che ha una postazione fissa e un lavoro continuativo;



TERMINI PROCESS UALI - Cassazione n. 17280

In tema di computo dei termini la giornata di sabato, salvo che in essa ricada una delle festività non è da considerarsi di per sè giorno festivo.



INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA - Cassazione n. 17288

Il contratto di intermediazione finanziaria si reputa legittimo ove sia redatto in forma scritta e ne sia consegnata...