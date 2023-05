Il deposito delle principali sentenze del giorno

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







CIVILE



LAVORO – Cassazione n. 12460

Per provare l'esistenza di condotte lavorative vessatorie, l'attore deve allegare e provare la patologia subita in conseguenza delle azioni di mobbing

CUSTODIA – Cassazione n. 12465

Niente risarcimento per l'automobilista che affermi di aver subito un incidente con un cane libero per strada se non fornisce ulteriori prove

RESPONSABILITA' SANITARIA – Cassazione n. 12467

Non riconosciuta la tossicità di un vaccino quando non viene fornito il nesso di causalità...