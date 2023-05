Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



DISCIPLINARE AVVOCATI - Cassazione n. 10810

La Corte respinge il ricorso del legale, l'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.



LAVORO - Cassazione n. 10811

Arif (regione Puglia) la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato non comporta il fuoriuscire di...