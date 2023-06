Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



NOTAI - Cassazione n. 16919

Sanzione disciplinare per il professionista che nell'ambito di un contratto di affitto di ramo d'azienda avente ad oggetto i beni destinati all'esercizio dell'allevamento dei bovini stabilisce una clausola per cui la competenza non rispetta il principio del locus rei sitae.



RIMBORSO IRES - Cassazione n. 16920

Direttiva "madre-figlia", accolto ricorso dopo Banque PSA Finance s.a. contro Entrate. In ordine al dividendo distribuito dalla società-figlia sedente...