Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



SEPARAZIONE E DIVORZIO – Cassazione n. 19116

Il marito che durante la separazione ha trasferito beni mobili e immobili alla moglie deve dimostrare il "come " e il "dove" questa questione è stata sottoposta all'esame di merito

LIQUIDAZIONE SPESE – Cassazione n. 19137

Non riconosciuta la liquidazione delle spese a carico del legale nei cui confronti era stata irrogata una sanzione disciplinare

NOTIFICA – Cassazione n. 19146

Nel caso in cui l'atto notificato non venga consegnato al destinatario...