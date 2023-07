Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



CONSOB – Cassazione n. 18531

Legittima la sanzione Consob a una Sgr per aver compiuto una serie di omissioni tra cui non aver adottato misure efficaci per la trasmissione degli ordini di compravendita di strumenti finanziari

IMPOSTA ADDIZIONALE – Cassazione n. 18549

L'imposta addizionale (articolo 33 del Dl 78/2010) trattenuta dal sostituto d'imposta al momento dell'erogazione degli emolumenti ai dirigenti sottoforma di stock options si applica nei confronti dei dirigenti operanti nel settore...