Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



PROCESSO CIVILE - Cassazione n. 16683

La Corte detta un principio per il caso in cui la parte che agisca in rivendicazione formuli una domanda subordinata tendente ad ottenere il pagamento del controvalore del bene, che la parte convenuta abbia allegato, nelle proprie difese, essere perito, alienato o indisponibile.



PREVIDENZA - Cassazione n. 16725

Il mancato accertamento del carattere indebito dei contributi versati entro il quinquennio, provoca effetti diversi dalla mera prescrizione...