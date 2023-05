Il deposito delle principali sentenze del giorno

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







CIVILE



LAVORO – Cassazione n. 11174

L'assenza per malattia, che resta nel periodo di comporto, non può mai essere causa di licenziamento per scarso rendimento

FALLIMENTO – Cassazione n. 11048

Equa riparazione fallimento/eredi – Gli eredi del creditore ammesso al passivo fallimentare hanno una posizione assimilabile al de cuius – Il diritto al risarcimento decorre dunque dalla prova di partecipazione al processo

LAVORO – Cassazione n. 11037

Rinvio alla Corte Ue – Agli eurogiudici le questioni...