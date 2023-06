Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



AGEVOLAZIONI FISCALI – Cassazione n. 18005

Per la riduzione dell'Ici occorre la condizione di inagibilità e inabilità dell'immobile

RESPONSABILITA' PROFESSIONISTI – Cassazione n. 18011

In materia di responsabilità del professionista il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall'inadeguata attività del professionista

NOTIFICHE – Cassazione n. 18038

Il ricorso in appello non può essere notificato nei confronti della società ma anche...