Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



ESPROPRI - Cassazione n. 19785

Ai fini del prelievo fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 5, è sufficiente che la percezione della somma, che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi, sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge, a nulla rilevando che il trasferimento del bene sia intervenuto prima del 1° gennaio 1989.



DOPPIE IMPOSIZIONI - Cassazione n. 19787

In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società...