Il deposito delle principali sentenze del giorno

LAVORO - Cassazione n. 19684

Esclusa la disparità di trattamento con i dirigenti di ruolo per le differenze nelle retribuzioni riconosciute al preside incaricato.



LAVORO - Cassazione n. 19621

Non è giusta causa per il licenziamento lo scritto offensivo portato in giudizio dal dipendente, neppure se contiene affermazioni non rispondenti al vero. Le strade sono la cancellazione o il risarcimento.



SEPARAZIONE E DIVORZIO - Cassazione n. 19618

L'addebito della separazione alla moglie per...