Il deposito delle principali sentenze del giorno

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







CIVILE



BORSA E MERCATI - Cassazione n. 22014

Derivato Irs – È necessario che gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del mark to market siano resi preventivamente conoscibili da parte dell'investitore, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, in assenza del quale la causa del contratto resta sostanzialmente indeterminabile.



SEPARAZIONE E DIVORZIO - Cassazione n. 22021

Lo squilibrio patrimoniale non dà diritto all'assegno se la durata del matrimonio...