Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



DANNO NON PATRIMONIALE – Cassazione n. 21017

Il danno non patrimoniale dei congiunti può essere presuntivamente escluso quando quello subito dalla vittima primaria è di lieve entità

IRAP – Cassazione n. 21027

In tema di Irap spetta al contribuente fornire elementi per escludere la debenza dell'imposta. Nel caso concreto il Fisco aveva eccepito che una società avesse offerto vantaggi importanti anche al ricorrente

NOTIFICHE – Cassazione n. 21044

La notifica dell'avviso di accertamento deve...