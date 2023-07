Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



LAVORO - Cassazione n. 22755

L'amministrazione deve motivare la scelta discrezionale di negare il prolungamento del periodo di comporto e licenziare.



CRISI D'IMPRESA - Cassazione n. 22715

Sovraindebitamento – Equiordinati i rapporti tra il giudice dell'esecuzione singolare e del sovraindebitamento. La Cassazione detta un principio di diritto per i casi di più pendenze.



SEPARAZIONE E DIVORZIO - Cassazione n. 22813

Il padre non mantiene la figlia di 22 anni sposata con un marito che non...