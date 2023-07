Il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE



CIRCOLAZIONE STRADALE - Cassazione n. 21433

Sospensione della patente se il conducente ha un tasso alcolemico superiore a 1,7 g/l.



DOGANE - Cassazione n. 21453

La definizione agevolata in materia doganale non riguarda gli interessi dovuti.



RICORSO IN CASSAZIONE - Cassazione n. 21457

Nel ricorso per Cassazione è possibile la proposizione di un secondo appello anche se contenga nuovi e diversi motivi di censura.



LAVORO - Cassazione n. 21508

Legittimo il licenziamento se il prestatore...